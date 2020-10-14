У Запада всё готово для организации кровавой бойни на Беломайдане – депутат Госдумы

14.10.2020

Запад попытается радикализировать протесты в Белоруссии по образцу киевского Майдана, чтобы делегитимизировать президента Лукашенко и сорвать интеграцию Белоруссии с Россией.

Об этом в своем телеграм-канале написала депутат Госдумы РФ Елена Панина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступает информация о том, что боевое крыло радикалов учится жечь покрышки, перекрывать дороги и строить баррикады. Нет сомнений, что где-то готовятся и те, кто откроет стрельбу по ОМОНу и толпе.

Разумеется, Запад сделает всё возможное, чтобы случилось кровопролитие, ибо жёсткая реакция ОМОНа на попытки нападения и захвата зданий неизбежна. Сакральная жертва уже намечена, и нужно срежиссировать подходящий момент для её заклания.

Нет сомнения, что этот момент будет тщательно заснят на видео и выложен во все сети, после чего оппозиция с облегчением провозгласит «священную войну до победного конца», – написала Панина.

Она полагает, что кураторы Тихановской озабочены утратой инициативы.

«Они понимают, что если так продлится ещё месяц, их протеже превратится в отработанный материал – очередного диссидента в изгнании, вещающего по радио для узкого круга радикалов. Противостоять маргинализации Тихановской Запад считает самым главным делом», – подчеркнула депутат Госдумы.

Панина утверждает, что если сценарий госпереворота в Белоруссии удастся воплотить в жизнь, это заставит Россию отказаться от интеграционных планов.

«Если проводить интеграцию прежними медленными темпами, её будут пытаться сорвать через кровь, пролившуюся во время столкновений. Оппозиция стремится так делегитимизировать Лукашенко, чтобы Россия отказалась от любых соглашений с его подписью», – подытожила Панина.