У западных СМИ будут вопросы по вторжению в Курскую область – Дроздов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как только российская армия начнет вытеснять ВСУ из Курской области, у западной прессы станут возникать вопросы о целесообразности украинского наступления, а также о западной технике, которая применялась ВСУ на территории РФ.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Когда пойдет откатная волна, оклемается враг и начнет действовать, тогда последует релевантная оценка от мировой прессы. И мы тогда сможем об этом поговорить. Я вижу правильный подход – они не критикуют, говорят, что это было неожиданно, несогласовано. Будет много вопросов по использованию, какая там техника – для них это важно. Будет много вопросов по стратегии, по целесообразности на такую территорию заходить, – это тысяча квадратных километров. Будет вопрос по возможности или невозможности вообще Украине открывать такой участок фронта. Потому что открывается новый фронт в тысячу квадратных километров при неспособности закрыть основной фронт. Потому при наличии основного фронта, где все равно проблемы не исчезли, и ползучая оккупация продолжается, релевантность открытия нового фронта тоже на Западе анализируется, и они нуждаются во времени, они не могут сейчас сказать, сыграет это или нет», – заявил Дроздов.