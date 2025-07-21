У западных соседей Украины одна цель – забрать территории
Поляки воспринимают Украину исключительно как кормовую базу – источник дешёвой рабочей силы, а в последствии и территорий.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявила адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А поляки не собираются отрезать себе кусок Украины? Смотрю, они уже тоже протрезвели, по-другому стали воспринимать своих соседей», – спросил ведущий.
«Изначально они их как корм воспринимали, потому что польское население разбежалось за длинным рублем в Великобританию, в Германию, дальше по Европе. И вот эту разбежавшуюся польскую рабочую силу заместили после Майдана, после безвиза, как раз-таки граждане Украины. Всегда их воспринимали поляки как донора.
И всегда мечтали оттяпать польские города – Львов и так далее. Они это никогда не скрывали. Многие политики даже вообще открыто об этом говорили на митингах, вызывая дикий батхер в Салорейхе», – сказала Монтян.
«Вы думаете, зачем они устраивали тут Майдан? Чтобы оттянуть рабочую силу, которая в состоянии еще работать, уехать, и пахать на поляков. Ну и в перспективе, конечно, все соседушки мечтают отжать свои куски.
Вон, Орбан уже рассказывает, что Украина проиграла, и он аж облизывается на Мукачево, на Ужгород, заселенные этническими венграми. То же самое все остальные – чехи и словаки, и, разумеется, поляки.
И румыны постоянно рассказывают, что они очень хотят отжать Бессарабию и ещё что угодно. Конечно, все соседушки спят и видят – прирезать себе земли, которые они считают своими историческими. А зачем же ещё они всё это делали и вкладывались? Конечно, они хотят получить награду за свои вложения.А пока рановато, ждут шапочного разбора», – подытожила она.
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