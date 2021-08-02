У западных спецслужб ушёл целый год на подготовку «отравления Навального»

«Отравление» блогера-уголовника Алексея Навального готовилось западными спецслужбами в течение года.

Об этом в интервью youtube-канала Соловьев.live заявил глава службы внешней разведка РФ Серегей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды.

Дело в том, что за год до этого эпизода, мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран, состоялось совещание с участием специальных служб и так называемых фондов, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос «А как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло».

И на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», – сказал Нарышкин.