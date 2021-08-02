У западных спецслужб ушёл целый год на подготовку «отравления Навального»
«Отравление» блогера-уголовника Алексея Навального готовилось западными спецслужбами в течение года.
Об этом в интервью youtube-канала Соловьев.live заявил глава службы внешней разведка РФ Серегей Нарышкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ну, часть правды знаем. Не все, не буду врать и хвастаться. Но знаем в части, касающейся берлинского пациента. Тоже знаем часть правды. Или некие косвенные свидетельства правды.
Дело в том, что за год до этого эпизода, мы получили достоверную и проверенную информацию, что в одной из западных стран, европейских стран, состоялось совещание с участием специальных служб и так называемых фондов, неправительственных организаций и различных правительственных структур, где серьезно обсуждался вопрос «А как поддержать протестное движение в России, которое практически увяло».
И на полном серьезе обсуждался вопрос, что нужны сакральные жертвы. И лучше, если бы эта сакральная жертва была бы из числа кого-то из лидеров протестного движения. Ничего не хочу сказать, но какие-то параллели провести можно», – сказал Нарышкин.
Он полагает, что маркеры, указывающие на наличие в анализах Навального биологического оружия, были внесены в биоматериалы уже за рубежом.
«В нашей российской больнице был проведен полный комплекс обследований, анализов, причем, это сделано на самой современной аппаратуре, и эти исследования показали, что в его крови, в других биологических материалах, нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ. Нестыковок огромное количество. Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже. После того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал», – сказал Нарышкин.
Спасибо!
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