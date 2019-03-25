У Затулина объяснили, почему Майдана-3 не будет

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Американцы не допустят на Украине ни военного положения, ни майдана, кипящие в Киеве страсти – это витрина для демонстрации наличия демократии в постсоветской колонии, однако все ключевые решения принимаются в посольстве США.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил замдиректора института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе дискуссии директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев поделился прогнозом об опасности очередного майдана во время президентских выборов.

«Если во второй тур проходит Тимошенко, то для Порошенко это конец, катастрофа. Поэтому он будет делать всё, чтобы пройти во второй тур вместе с Зеленским. Если проходит Порошенко, это конец для Тимошенко, которая сделает всё, чтобы не допустить этот сценарий.

Но есть ещё один момент: на мой взгляд, впервые с известных событий 2014 года на Украине реально возникла ситуация, которая может привести к повторению, очередному, уже третьему майдану», – заявил Пантелеев.

Игорь Шишкин категорически не согласился с таким сценарием.

«Дело в том, что для того, чтобы майдан состоялся, нужно не просто недовольство проигравшей стороны, а нужна заинтересованная сила, которая меняет майданом курс государства.

Первый майдан был организован Западом, чтобы оторвать Украину от России, второй майдан – для этих же целей, потому что первая попытка провалилась.

Для чего сейчас организовывать третий майдан, для того, чтобы условная Тимошенко вошла в президентский дворец? Кто ей позволит?

Американцы не позволят никому из них сорвать президентские выборы. Ни майданом, ни военным положением, ни ещё чем-то. Им нужно показать там видимость демократических выборов – «вот, смотрите, страсти кипят, до выборов осталась неделя, никто не знает, кто будет президентом», – вот вам цветущая демократия» – отметил Шишкин.

«Всё зависит от одного: мы понимаем, что Порошенко может выйти во второй тур и победить только при одном условии – если ему разрешат массовые фальсификации.

Американцы там очень хорошо расставили фигуры, им легко дать «фас» Авакову, и он не позволит устроить массовую фальсификацию, и Порошенко улетел.

А вот приняли американцы решение разрешить фальсификацию или не приняли, во всяком случае, до Порошенко они это не довели. И правильно делают, пусть старается, пусть до последней минуты доказывает, что «я ваш», – добавил Игорь Шишкин.