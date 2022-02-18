У здания правительства ДНР в Донецке прогремел мощный взрыв

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Новости Украины

Вечером в Донецке у здания Дома Правительства произошёл взрыв.

Об этом сообщают местные социальные сети и инфоресурсы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, около 19:00 на парковке у правительственного здания взорвалась машина. МЧС выехало на место взрыва. В ведомстве призвали сохранять спокойствие, однако быть бдительными и по возможности максимально исключить передвижение по городу.

Военкор Семён Пегов опубликовал видеокадры с места событий. По его данным, машина принадлежит начальнику НМ ДНР Денису Синенкову.

«Взорван УАЗик, судя по машине, взрыв был действительно мощный», – комментирует инцидент военкор.

Напомним, сегодня главы республик Донбасса объявили о начале эвакуации пожилых жителей, женщин и детей, в связи с возможностью полномасштабного наступления ВСУ.