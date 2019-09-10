У Зе-депутатов закончилась эпоха бедности

10.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутаты Верховной рады в первом чтении проголосовали за декриминализацию открытия фиктивных фирм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представляя законопроект, депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев рассказал, что 205-я статья (фиктивное предпринимательство) на протяжении многих лет была основанием для давления на предпринимателей со стороны налоговой полиции и подчеркнул необходимость и правильность её декриминализации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также, по словам парламентария, законопроект предусматривает подъём втрое нижней планки для привлечение за уклонение от налогообложения.

«Это, конечно, не панацея относительно поддержки бизнеса, но, по крайней мере, начало», – поддержал инициативу глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп «Слуги народа» Денис Монастырский.

Без существенных возражений за законопроект проголосовало 365 депутатов, один нардеп воздержался, ещё один проголосовал против.

Украинский журналист Владимир Бойко у себя в телеграмм-канале иронично отметил, что авторы закона неплохо «нагрелись» на данной инициативе.

«Наконец сбылась вековая мечта свободолюбивого украинского народа: Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 1080, которым предусмотрена декриминализация фиктивного предпринимательства и изъятия из Уголовного Кодекса Украины статьи 205, устанавливающей ответственность за открытие фиктивных фирм и конвертационных центров.

Я только представляю, какую сумму от заинтересованных лиц получили авторы этого законопроекта. У кого-кого, а у них точно закончилась эпоха бедности», – иронизирует Бойко.