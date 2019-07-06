У Зе появился еще один повод для посадки Порошенко: Снова «сольёт»?

06.07.2019, Львов, Владимир Гладков

У нового президента Украины Владимира Зеленского появился еще один повод привлечь своего предшественника Петра Порошенко к уголовной ответственности – сегодня мэр Львова Андрей Садовой публично заявил, что экс-глава государства шантажировал его мусорным коллапсом в столице Галичины, принуждая к союзу в Верховной Раде.

С соответствующим заявлением Садовой выступил в ходе конференции по случаю рабочего визита Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Благодарю, что вы вспомнили вопрос, касающийся мусора. Львов, действительно, пережил мусорною блокаду, и она не остановлена, потому что после поджога Грибовецкого полигона фактически был заблокирован вывоз мусора из города.

Чтобы вы понимали, имея в Украине ориентировано тысячи полигонов, мы не имели возможности это делать, потому что и Служба безопасности, и прокуратура, и полиция – все были задействованы в том, чтобы блокировать.

Мне ставили ультиматум, что партия «Самопомощь» должна поменять свою позицию в парламенте по очень многим вопросам. Я на это никогда не шел и никогда не пойду», – рассказал Садовой.

«Единственная просьба, чтобы, наконец, началось расследование, и эти нелюди, которые подпалили полигон, которые создавали эту блокаду, чтобы они были наказаны. Потому что это большие материальные убытки, и это погибшие люди, которые фактически потеряли свои жизни. Я бы очень просил, чтобы было расследование, для меня это вопрос чести», – добавил лидер «Самопомощи».

«Вы же знаете, кто занимался, какие фамилии, кто куратор, кто в центральной власти отвечал за блокаду?» – потребовал конкретики глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Естественно, что я этот вопрос неоднозначно озвучивал, то есть, бывший президент Украины Пётр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение, согласно с которой блокаду должны были снять, если бы фракция «Самопомощь» в парламенте занимала другую позицию. У меня есть копия документа, я на этот сговор не пошёл принципиально», – заявил Садовой.

«Пан Садовой, мы привезли главу Службы безопасности. Мы хотим услышать конкретные фамилии исполнителей, исполнительной власти, местных властей, которые содействовали этому давлению. Если можно услышать эти фамилии, мы займёмся этими людьми», – вмешался Зеленский.

«Я думаю, что решение касательно преступника принимает окончательный суд, я готов максимально работать со следствием. Если соответствующие дела будут открыты, городской совет предоставит всю необходимую информацию, потому что для меня важна объективность и для меня важен честный результат. Это важно для всех – для Львова, для Украины, я в этом заинтересован как никто», – вдруг завилял львовский мэр.

«То есть, фамилий нет», – разочарованно констатировал уже готовый записывать Зеленский.

«Все заявления, которые озвучил пан Садовой, можно всё-таки считать заявлением о преступлении, это экологическая безопасность страны, безопасность целого города.

Давайте это заявление внесём в единый госреестр, и, думаю, что Служба безопасности должна и будет расследовать, кто кому давал команду, как исполняли, как блокировали, какие были подразделения задействованы, ответственных должностных лиц необходимо уволить, а тех, кто непосредственно исполнял или давал незаконные указания, надо привлекать к ответственности», – подытожил Андрей Богдан.

Напомним, что одним из главных предвыборных обещаний Зеленского были посадки представителей коррумпированного режима Порошенко, однако это до сих пор не исполнено – более того, новый президент взял на вооружение риторику предшественника и часто идет на поводу у националистов.