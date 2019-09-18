У Зеленского анонсировали турне в Японию и Латинскую Америку

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В октябре президент Украины Владимир Зеленский планирует осуществить визит в Японию, где встретится, в том числе, с лидерами других азиатских стран, а в следующем году планирует осуществить “турне” по странам Латинской Америки, пережает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил представитель Офиса президента, который отвечает за внешнюю политику, Игорь Жовква во время совместного заседания парламентских комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции,.

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“22 октября планируется визит Президента в Японию на событие интронизации нового императора. Этот визит будет использован и для встречи с руководством Японии, с Премьер-министром, и для встречи с лидерами других стран, которые будут присутствовать на этом мероприятии — а там ожидается много стран”, — отметил Жовква.

По его словам, Офис президента намерен планировать визиты в азиатские страны, где, в том числе, находятся стратегические рынки Украины.

“Латиноамериканское направление получит внимание со стороны Президента в 20-м году”, — подчеркнул чиновник.

Также, по его словам, планируется активизировать отношения с африканскими странами. “Возможно, активизация отношений со странами и этого направления”, — добавил он.

Ранее в Офисе главы государства сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский действительно планирует осуществить свой первый визит в Японию в октябре текущего года.