У Зеленского анонсировали увольнение всех губернаторов Порошенко

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на брифинге в администрации президента.

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“Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены”, – сказала она.

5 июня Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав облгосадминистраций.

Ранее заявления на увольнение подали главы Львовской, Закарпатской и Николаевской ОГА.