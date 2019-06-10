10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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У Зеленского анонсировали увольнение всех губернаторов Порошенко

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на брифинге в администрации президента.

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“Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены”, – сказала она.

5 июня Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав облгосадминистраций.

Ранее заявления на увольнение подали главы Львовской, Закарпатской и Николаевской ОГА.

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