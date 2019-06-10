10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
У Зеленского анонсировали увольнение всех губернаторов Порошенко
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть заменены, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на брифинге в администрации президента.
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“Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены”, – сказала она.
5 июня Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав облгосадминистраций.
Ранее заявления на увольнение подали главы Львовской, Закарпатской и Николаевской ОГА.
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