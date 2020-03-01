У Зеленского анонсировали выход из Минска-2 «с холодной головой»

01.03.2020, Киев, Игорь Петров

Минские договоренности мертвы, но это не значит, что Киеву нужно открыто заявлять об отказе выполнять соглашения. Украина сначала должна возложит ответственность за их провал на Россию.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как хорошо моим коллегам, что они могут спокойно подавать любые идеи. Я говорю о коллегах из «Голоса». Хорошо, что они могут себе позволить такими широкими мазками пройтись – давайте откажемся от Нормандского, от Минского, создадим новый, Будапештский меморандум поднимем…

Но для того, чтобы так говорить, надо понимать, что мы несем ответственность как политики за те идеи, которые продвигаем. Есть договоренность, есть понимание, основание вообще для таких идей? Кто дает такую возможность, трактовать, что мы можем отказаться от Минского формата? К нему привязаны санкции.

Сейчас оказывается, что нет, не привязаны санкции, можно отказаться. Я – эксперт-международник, я понимаю, о чем говорю – нет, санкции таки привязаны. И, если мы сейчас откажемся от Минского формата, другого на горизонте нет. Должно что-то случиться, должна измениться ситуация чтобы мы могли сейчас выйти из этого глухого угла», – сказала соратница Владимира Зеленского.

«Если сейчас, в апреле, будет встреча в Берлине в Нормандском формате, не сможем внести изменения в Минские соглашения, нам надо будет пересматривать или делать заявление, опять-таки, обращаться в ООН.

Мы заявим, что Минские соглашения не работают, но все – в соответствии с нашими взятыми обязательствами, в соответствие с резолюцией ООН, которая на основании Минских соглашений составлялась.

Проведем тогда наши переговоры с партнерами, сообщим, что мы не можем их выполнить – не потому что не хотим, а у нас нет возможности, Россия не выполняет свою часть Минских соглашений. Даже в части первого пункта, прекращения огня.

И если мы 6 лет не можем этого обеспечить, то о каких еще условиях может идти речь? Зафиксировали, что Минское соглашения мертвые.

Но это надо делать вместе, спокойно, с холодной головой, а не бросаться словами о том, что мы односторонне можем откуда-то выйти. Мы не выйдем, потому что мы потом потеряем ООН, потеряем наших партнеров, в конце потеряем санкции», – сказала депутат.