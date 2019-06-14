14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина, Экономика, Энергетика
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У Зеленского анонсировали замену «Роттердам+» на «Роттердам-»

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что президент Владимир Зеленский инициирует законодательную смену одиозной коррупционной формулы «Роттердам+» на «Роттердам-», передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Командой президента Украины и администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется «Относительно снижения стоимости электрической энергии», а именно предлагается, чтобы формула «Роттердам+» была отменена, и чтобы вместо нее действовала другая формула — можно ее назвать «Роттердам-», – сказал Герус на брифинге в Киеве, сообщает пресс-служба АП.

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Как сообщалось, действие формулы «Роттердам+» формирует цену электроэнергии для промышленных потребителей, завышая ее на 30% и более.

Как известно, конечным бенефициаром введенной при Петре Порошенко коррупционной формулы ценообразования в энергетике «Роттердам+» были структуры орлигарха Рината Ахметова.

Крупнейшим промышленными потребителями электроэнергии в Украине является ферросплавный холдинг бизнесмена Игоря Коломойского, который объединяет Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, а также Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты. В себестоимости производства ферросплавов доля электроэнергии достигает 50%.

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