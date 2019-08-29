У Зеленского анонсируют декабрьский путч

29.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Арсен Аваков останется на посту министра внутренних дел Украины, чтобы помочь предотвратить государственный переворот, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.

Такое объяснение выдвинула депута ВР от партии «Слуга народа» бывшая крымчанка Елизавета Богуцкая, переписку которой в мессенджере удалось сфотографировать журналистам киевской интернет-газеты «Страна».

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«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать, мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», – написала Богуцкая.

Отметим, что ранее в команде нового президента Украины неоднократно заявляли, что во власть должны прийти абсолютно новые люди, при том, что Аваков занял свою должность сразу после путча 2014 года и продолжал занимать до сегодня.

Политические эксперты также говорят, что Аваков, по сути, станет защитником новой власти от правых радикалов.

«Только Аваков может быть гарантом «уличной» стабильности для команды Зеленского – как формальным, так и неформальным. Именно этим обусловлено его переназначение. Хотя Авакова и очень боятся в «команде ЗЕ» – боятся его неформального влияния на политическую и экономическую системы, союза с Коломойским, возможного теневого лидерства в правительстве (на фоне неопытности других членов КМУ)», – написал в своем блоге киевский политолог Руслан Бортник.