У Зеленского анонсируют «информационную деоккупацию» Крыма и ЛДНР

07.03.2020, «Киев, Ольга Козаченко

Украинская пропаганда планирует использовать в своих интересах комендантский час, введенный на территории республик Донбасса.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявила заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, заместитель председателя провластной фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

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«Состоялась презентация канала «Дім/Дом» именно на оккупированные территории. Не только ОРДЛО, но и в оккупированный Крым. Потому что в оккупированном Крыму ситуация еще хуже: там вообще глушат все, что можно только заглушить, в частности блокируют интернет-сайты. Соответственно, этот канал уже начал вещание. Концепция телеканала – развлекательно-информационная», – сказала Кравчук.

Также она объяснила, почему выбрана именно такая концепция.

«Украинское телевидение там начинают смотреть с пятой, шестой ступени по рейтингу. Первые – это, к сожалению, российские телеканалы. Соответственно, насколько я знаю, даже сетка программирования будет построена таким образом, чтобы какие-то очень интересные сериалы, спортивные события, интересный контент выходил именно в то время, когда на российских каналах идут новости или пропагандистские шоу, чтобы перетягивать таким образом аудиторию», – поделилась тактикой украинской пропаганды депутат.

Также она говорит, что будет учитываться такой фактор, как комендантский час на территории республик Донбасса.

«В 23:00 комендантский час начинается на территории ОРДЛО, соответственно, именно тогда должны быть однозначно новости этого телеканала, потому что больше шансов, что люди посмотрят», – отметила политик.

По ее словам, практически все медийные группы телеканалов будут давать бесплатно или за символическую сумму наиболее интересный контент, права на просмотр именно на отдельной территории.

«Это, по сути, информационная деоккупация. Это часть информационной деоккупации. Конечно, много времени мы потеряли, потому что после того, как 6 лет российский «зомбоящик» транслировал определенные нарративы, очень сложно пробиться. И мы очень надеемся, что хорошим контентом это будет проще и эффективнее сделать. Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это, в первую очередь, производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом. Это их вклад в информационную деоккупацию», – резюмировал Кравчук.