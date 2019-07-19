У Зеленского анонсируют кровавые бунты и наступление ВСУ

19.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Лобовая атака на ЛДНР будет означать полное уничтожение ВСУ, а потому Украине нужно выжидать момент, когда внутри республик Донбасса начнутся социальные бунты.

Об этом в интервью украинскому пропагандистскому ресурсу «Цензор.нет» заявил советник президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, отвечая на вопрос, будет ли Украина идти вперед и отвоевывать территории в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в эти супероптимистические прогнозы, но есть основания предполагать, что в горизонте года-полтора там начнутся социальные бунты. Они, конечно, их начнут разгонять. Там начнет проливаться кровь. И дальше ситуация может по-разному развиваться. Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовой к любому варианту развития событий», – рассказал Потураев.

«Зеленский готов отдать приказ армии идти вперёд?» – спросил журналист.

«Сейчас? Это – уничтожить армию», – ответил советник Зеленского.

«Не сейчас, а в тот момент, когда будет нужно», – уточнил ведущий.

«Володя…Владимир Зеленский, президент Украины – человек очень решительный… Если будет ситуация при которой надо двигаться вперёд и будет необходимо отдать такой приказ, он его отдаст. Но для него человеческая жизнь очень важна, он будет в этот момент переживать, чтобы это не стоило много», – заявил Потураев.