У Зеленского анонсируют окончательное «разсоветчивание» к 30-й годовщине незалежности

19.10.2020, Киев, Максим Карпенко

На 30-м году «самостийности» Украина так и вычистила из многих законов, действующих еще со времен УССР, упоминание о советском строе, коммунизме и т.п.

Об этом на заседании Согласительного совета Верховной рады заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Политик призвал создать перечень законов, которые сохраняют действие с советских времен и «десоветизировать» их.

«Приходит следующий год, это год больших дат. Это 25-я годовщина Конституции Украины и 30-я годовщина Акта о независимости Украины. Я думаю, что как раз в это время мы должны запланировать тот процесс, который называется «разсоветчивание» украинского законодательства.

Мы, в конце концов, должны выписать перечень законодательных актов, с которыми нам ндавно нужно попрощаться, чтобы в законодательстве Украины не было, например, Жилищного кодекса Украинской СССР в части редакции, что мы в 2021-м году будем исповедовать идеи ленинского коммунизма», – заявил Стефанчук.