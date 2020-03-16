У Зеленского анонсируют всеукраинский «одобрямс» по бандеризации и дерусификации

16.03.2020, Киев, Максим Карпенко

«Ученые и эксперты» в ближайшее время «наработают» на Украине два важных документа «языковой кодекс» и «историческую карту», которые будут призваны поставить точку в спорах по идеологическим вопросам.

Об этом в интервью каналу Эхо Киева заявил депутат Верховной рады Александр Ткаченко от партии «Слуга народа».

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«И ученые, эксперты с радостью отреагировали на нашу такую идею, мы сейчас делаем подготовительные шаги к тому, чтобы начать такой диалог, который должен быть наработан… в виде языкового кодекса или исторической карты, как мы относимся к тем или иным событиям, чтобы не возникало вспышек слева, вспышек справа, и люди, которые поддерживают ту или иную сторону, реагировали соответственно на те или иные события», – заявил Ткаченко.

Писатель из Харькова Константин Кеворкян полагает, что соратник Владимира Зеленского лукавит – речь идет не о диалоге, а, скорее, диктате. «Невозможно вести диалог, когда у оппонента завязан рот», – пояснил Кеворкян «ПолитНавигатору».

«О необходимости диалога на Украине говорят все разумные люди с момента провозглашения ее независимости. Однако о каком диалоге может идти речь сейчас, когда для инакомыслящих существует целый ряд законодательных ограничений, например, в рамках проведённой «декоммунизации». Понятийный ряд сознательно выстроен таким образом, что существует официальная, якобы правильная точка зрения, и прочие запрещённые.

«Российско-украинская война», «сепаратисты-террористы», «голодомор-геноцид» и прочие сомнительные термины прописаны в официальных документах, и их отрицание чревато не только конфликтом с ультраправыми радикалами, но даже уголовным преследованием инакомыслящих.

При этом краеугольным камнем дискуссии должен стать вопрос о событиях февраля 2014 года, а именно – был ли совершен в Киеве государственный переворот, поскольку именно здесь таятся корни всех последующих событий и их объективного толкования. Если вы хотите вести диалог, дайте сначала спокойно, гарантированно безопасно высказаться и вашим оппонентам», – говорит писатель.