У Зеленского анонсируют ядерный удар на февраль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Развязка в событиях на Украине может произойти в феврале – эти может послужить ядерный удар по ее территории, нанесенный Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Арестовича, в этом случае в конфликт могут вступить США и НАТО.

«Мы залезли в очень веселый сценарий. По-идее, до февраля мы должны получить ответы на это все, потому что в феврале сценарий применения Российской Федерации доходит до тактического ядерного. А дальше либо вступление США в войну вместе с НАТО, ходя бы конвенциональным оружием, но это радикальный сценарий, который считался недопустимым, неприемлемым и его всерьез не рассматривали. Как сказали мне одни западные аналитики, никто не знает, как выглядит поражение России», – заявил Арестович.