У Зеленского анонсируют ядерный удар на февраль

15.10.2022  11:04 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Конфликт, Россия, Украина
Новости Украины

Развязка в событиях на Украине может произойти в феврале – эти может послужить ядерный удар по ее территории, нанесенный Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Развязка в событиях на Украине может произойти в феврале – эти может послужить ядерный...

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По мнению Арестовича, в этом случае в конфликт могут вступить США и НАТО.

«Мы залезли в очень веселый сценарий. По-идее, до февраля мы должны получить ответы на это все, потому что в феврале сценарий применения Российской Федерации доходит до тактического ядерного. А дальше либо вступление США в войну вместе с НАТО, ходя бы конвенциональным оружием, но это радикальный сценарий, который считался недопустимым, неприемлемым и его всерьез не рассматривали. Как сказали мне одни западные аналитики, никто не знает, как выглядит поражение России», – заявил Арестович.

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