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06.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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У Зеленского большие проблемы

Первое место в рейтингах социологов отнюдь не гарантирует Владимиру Зеленскому победу на выборах президента Украины, пишет в своем блоге киевский политконсультант Михаил Павлив.

По его словам, ныне живущий в Израиле олигарх Игорь Коломойский – не единственный спонсор Зеленского. «Проект Вова Зеленский это совсем не только всем известный джентельмен в Израиле. Это три, а с натяжкой сказать и четыре очень серьезных джентельмена», – утверждает Павлив.

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По его сведениям, одной из главных проблем Зеленского является отсутствие структур в провинции, которые могли бы отстоять результаты голосования и не допустить фальсификаций в пользу других кандидатов.

«На данный момент, у проекта нет ни структур, ни людей в полях. А как известно, у нас не так важно что бы проголосовали, как то, как пройдет ночь подсчета – получится защитить результат или нет. Так вот, пока с этим у Зе команды швах», – пишет Павлив.

Еще одна проблема Зеленского – его поддерживает молодежь, обычно неохотно участвующая в выборах.

«Две третьих из тех, кто сейчас проявился в социологии как сторонники Зеленского, просто не придут на выборы. Среди самых дисциплинированных избирателей – пенсионеров – поддержки у него, считай, нет. Каков может быть его результат? Все будет зависеть от того, как у команды кандидата получится донести идею о его возможной победе на выборах (опираясь на социологию здесь и сейчас) до людей среднего и старшего возраста и какое количество «глорихантеров» (конформистов, идущих за потенциальным победителем) в этот сигнал о его возможной победе поверят», – рассуждает Павлив.

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