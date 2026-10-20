Чтобы иметь собственные системы космической разведки не хуже американских, Европе понадобится 5-8 лет.

Об этом на канале «Первый западный» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С качеством именно космической американской разведки и именно таких группировок – у всех вместе взятых европейцев такого нет. Какие-то частичные элементы есть у французов, есть немножко у британцев, какая-то часть развединформации от немцев. Но такого удобного, как у американцев, нет. Как и нет ничего похожего на систему Starshield, которая основана на Starlink.

Потому что это удобные, комфортные системы. Со Starlink я вообще считаю, что Маск обогнал всех своих конкурентов лет на 5-8. И очень быстро сделать такие же удобные сервисы, которые обеспечивают Starlink, я не думаю, что в ближайшее время кто-то может такое серьезное сделать», – сказал Криволап.