У Зеленского боятся, что через полгода русский «Рассвет» станет катастрофической проблемой

Тарас Стрельцов.  
20.10.2026 17:21
  (Мск) , Львов
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы иметь собственные системы космической разведки не хуже американских, Европе понадобится 5-8 лет.

Об этом на канале «Первый западный» заявил киевский авиаэксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы иметь собственные системы космической разведки не хуже американских, Европе понадобится 5-8 лет. Об...

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«С качеством именно космической американской разведки и именно таких группировок – у всех вместе взятых европейцев такого нет. Какие-то частичные элементы есть у французов, есть немножко у британцев, какая-то часть развединформации от немцев. Но такого удобного, как у американцев, нет. Как и нет ничего похожего на систему Starshield, которая основана на Starlink.

Потому что это удобные, комфортные системы. Со Starlink я вообще считаю, что Маск обогнал всех своих конкурентов лет на 5-8. И очень быстро сделать такие же удобные сервисы, которые обеспечивают Starlink, я не думаю, что в ближайшее время кто-то может такое серьезное сделать», – сказал Криволап.

«Русские там пытаются запустить систему «Рассвет». И [советник Зеленского] Сергей «Флеш» Бескрестнов с этой ситуацией не то, что запуган, но это вызывает у него неприятные эмоции. Он говорит, что это будет катастрофа, если русские через полгода запустят свое решение», – добавил укро-эксперт.

Также он подчеркнул, что американцам больше нельзя верить.

«В прошлом году, когда в марте мы были без разведданных и не имели связи, то это показало, что на американцев нельзя всерьез надеяться. И этот вывод сделали как мы, так и европейцы. Но Starlink остаётся самой эффективной, самой быстрой системой», – вздыхал Криволап.

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