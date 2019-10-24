У Зеленского держат лидеров стран нормандской четверки за идиотов

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В команде президента Украины Владимира Зеленского решили, что если показать невозможность выполнения пунктов формулы Штайнмайера при якобы искреннем желании, то европейские лидеры стран нормандской четвёрки замолвят за Киев словечко российской стороне, которая пойдёт на уступки.

Об этом в ходе прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня появляется и активно обсуждается тема, что Донбасс нам вообще не нужен, и сейчас мы будем ожидать от наших европейских партнёров по нормандскому формату, что они как-то окажут какое-то давление. Мы показали, что мы не можем, у нас нет возможности реализовать формулу Штайнмайера и вообще Минские соглашения, поэтому пусть-де западные партнёры окажут давление на Путина, на Россию, чтобы она отказалась от буквы и духа Минских соглашений и пошла нам на какие-то уступки, тогда можно что-то делать.

То есть это очевидный план. Я считаю, не националисты, как часто я слышу, помешали Зеленскому провести развод войск, а команда вокруг него, которая объясняет эту схему: ты покажи, что мы не можем, что нам сложно, может быть, это заставит Путина отступить», – сказал Погребинский.

«Если Зеленский не поменяет эту команду, которая фактически ведёт его в пропасть, даже не в тупик, то процесс дискредитации…Мы все понимали, что у него будет падать рейтинг, это было очевидно, такое долго удерживаться не может. Но то, что сейчас происходит, это с большой вероятностью будет выглядеть, как снежная лавина.

Я не удивлюсь, если пройдёт буквально пару месяцев, и мы будем считать, что у нас президент не с сумасшедшим рейтингом, а такой, нормальный – 30-25 процентов и так далее. Единственная возможность сохранить шансы доработать в должности президента один срок – это отказаться от людей, которые его окружают и фактически деформируют его представление о реальности», – добавил украинский эксперт.