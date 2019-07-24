У Зеленского довольны поддержкой послов ЕС и НАТО

24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Группа послов стран «Большой семерки» по поддержке реформ в Украине и главы представительств Европейского Союза и НАТО в Украине выражают готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена президентом Украины Владимиром Зеленским и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция», — подчеркнул Зеленский на встрече с дипломатами в среду, сообщила пресс-служба президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

«Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в том числе, международным наблюдателям. Спасибо за помощь», — отметил Зеленский.

Он проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Президент Украины подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

«Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров», — указано в сообщении.