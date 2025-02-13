У Зеленского две недели на подумать: Трамп уже дал команду найти сворованные $100 млрд – эксперт

Зеленскому предложат покинуть Украину под гарантии безопасности, либо найдут украденные из западной помощи 100 млрд долларов.

Об этом в интервью ForPost заявил экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу себе представить состояние Зеленского: он как ребёнок, который, когда был маленьким, все умилялись его мокрым штанишкам и пузырям из носа. А когда вырос, уже никто не всплескивает от этого руками. Он творил просто чудовищные вещи с точки зрения дипломатии – обращался через голову лидеров, позволял себе давать оценку лидерам других стран, ходил черт знает в какой одежде… и всё это сходило ему с рук. Сейчас он делает то же самое, но почему-то никто этому не радуется. Все только рассказывают, сколько он украл, и что он и вся его команда не легитимная и надо проводить перевыборы», – подчеркнул он.

Единственный шанс Зеленского усидеть в кресле – продержаться 2 года до выборов в американский Конгресс, где демократы рассчитывают взять реванш.