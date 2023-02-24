У Зеленского есть убойный компромат на семью Байдена

Елена Острякова.  
24.02.2023 22:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Компромат, Россия, США, Украина


Президент США Джо Байден ездил в Киев, чтобы договориться о выкупе компромата на своего сына Хантера.

Об этом в интервью рутьюб-каналу «News Front» заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден ездил в Киев, чтобы договориться о выкупе компромата на своего...

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«Это компромат на Хантера Байдена и всего, что было с этим связано. Где он у нас лежит? Ну, не в Варшаве же. Думаю, в Варшаве тоже что-то лежит, но основное в Киеве. В этом секрет выживание этого дегенеративного политического режима, который там существует. Подчеркнуто сокращенная команда Байдена поехала договариваться о выкупе чемоданов компромата: папочек, ноутбуков, компьютеров, чего только возможно», – сказал Евстафьев.

Он обратил внимание на то в своей речи в Варшаве, носившей откровенно предвыборный характер, Байден так и не сказал, будет ли он выдвигаться на второй срок. Эксперт считает, что из-за провала торгов в Киеве.

«Я думаю, что дело в том, что эти прощелыги из Киева команде Байдена никаких гарантий того, что они ради своего выживания не «сольют» компромат, который, видимо, убоен и касается уже не Хантера, а Джо Бадена. Они его не отдали. Они будут ждать, как развернется дело в Америке, потому что Трамп Зеленскому и компашке известной истории со «сливами» не простит. Он их будет добивать. Но, если это будет не Трамп, этот компромат сыграет. Это повод для торговли. Если не за власть, то за политическое выживание», – сказал Евстафьев.

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