У Зеленского есть загадочный «план Б» по выборам на Донбассе

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его администрации существует план “Б” по выборам на Донбассе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил отвечая на вопрос журналиста во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве.

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“У нас есть план “Б” (по выборам на Донбассе – Ред.). Я не хочу о нем сейчас говорить, если можно”, – сказал Зеленский, отвечая на вопрос есть ли план “Б”, если Россия будет настаивать на проведении выборов до вооружения, до восстановления контроля над государственной границей.

Ранее Зеленский рассказал, что позиция его администрации состоит в том, что местные выборы на Донбассе должны состояться согласно украинскому законодательству. Кроме того, по словам Зеленского, Украина откажется от формулы Штайнмайера если не получит контроля на неподконтрольной сейчас части Донбасса.