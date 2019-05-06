У Зеленского фактически разорвали Минские соглашения

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Расширение Минских соглашений путём привлечения к ним Великобритании и США якобы поможет быстро прекратить войну в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил Святослав Юраш, представитель штаба нового президента Украины Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы много раз говорили, что Минск в теперешней его форме, с теперешними игроками приводит к тому, что мы каждый день теряем людей без изменений фронта. Из-за этого нужно привлекать новых игроков, а именно – Британию и США.

Так как они нам гарантировали, после сдачи третьего наибольшего в мире ядерного потенциала, у нас с ними остались особые отношения до этого момента. У них причин отказываться очень мало. Больше проблем с РФ, с её позицией в этом контексте. Но Минск в его нынешней форме нужно менять. К сожалению, если этот формат нам выпал, необходимо в нём работать, но его нужно менять, чтобы он наконец заработал», – сказал Юраш.

В свою очередь депутат Верховной рады Нестор Шуфрич отметил, что в команде Зеленского не настроены на мирное урегулирование конфликта.

«Отказавшись от закона про амнистию и отказавшись обговаривать особый статус, вы фактически разорвали Минские соглашения. Я надеюсь, эта позиция изменится, но на сегодняшний день очень нереалистично выглядит, что вы сможете реализовать комплекс действий, связанный с выполнением Минских соглашений, а это означает, что фактически вы идёте путём Порошенко, а значит мира не будет», – заявил Шуфрич.