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26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского фантазируют, как Крым и Донбасс будут избавляться от паспортов РФ

Новости Украины

На Украине в ближайшее время будут раскрыты все обладатели двойного гражданства.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы движемся к цивилизованным странам, которые позволяют двойное гражданство, но у нашей страны есть определённые вызовы, связанные с тем, что, к сожалению, РФ в своё время использовала этот инструмент, когда у нас руководитель СБУ, глава МВД, министр обороны, руководитель Генштаба были гражданами РФ.

Мы не можем этого допускать в будущем, у нас есть определённые вызовы по другим странам, поэтому мы сегодня приняли решение: на протяжении 2 месяцев Кабмин должен предложить законопроект, который позволит нам чётко знать лиц, у которых есть двойное гражданство», – сказал Данилов.

«Отдельно отмечу, что те люди, которые сегодня принудительно получают гражданство на оккупированных территориях Крыма и на части оккупированной Донецкой и Луганской области, считаем, что это ситуация, связанная с тем, что они, условно говоря, получают те аусвайсы, которые дают им возможность каким-то образом жить на тех территориях.

Когда они будут освобождены, думаю, все они откажутся от этих бумажек, которые им сегодня там предоставляют», – добавил секретарь украинского Совбеза.


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