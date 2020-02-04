У Зеленского готовятся перевернуть шахматную доску

04.02.2020, Киев, Сергей Устинов

На Печерских холмах вновь ожил призрак досрочных местных и парламентских выборов, дематериализовавшийся было минувшей осенью, когда захлебнулся развернутый президентским офисом Зеленского блицкриг против киевского мэра Виталия Кличко и мэров ряда крупных городов-миллионников юго-востока.

Политтехнолог Дмитрий Раимов у себя на страничке в соцсети опубликовал информацию о том, что у Зе вернулись к своей старой и отложенной было в долгий ящик идее. «Основная задумка – неожиданное объявление перевыборов для того, чтобы оппоненты не успели подготовиться. Главная загвоздка – переговоры по миру. Если дадут результат – ждём. Если все пойдёт в одно место – срочно запускаем, пока рейтинг стоит и оппоненты ждут. Неожиданные выборы. Кто готовится к ним заранее, тот готов в любое воскресенье», – сообщает Раимов.

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По словам политтехнолога, обоснованием для такого фортеля власти может стать новая конституция, которая вступая в силу, «обнуляет» действующие местные советы с их полномочиями. Как уверяет Раимов «на сейчас это рабочий документ. Один из сценариев».

Конечно, эту информацию можно посчитать и вбросом. Тем более, что скептики уже подсчитали, что у Зеленского может просто не хватить времени на соблюдение всех необходимых правовых процедур и манипуляций, чтобы завершить конституционную реформу с децентрализацией до конца весны, с тем, чтобы в начале лета провести досрочные выборы. Позже вся эта мышиная возня просто теряет смысл – в начале осени стартуют предусмотренные Конституцией очередные выборы в местные советы, а затевать такую сложную интригу с непредсказуемым финалом ради выигрыша в пару месяцев просто нерационально.

Тем не менее, политический бомонд Украины зашевелился. Словно бы «в масть» вбросам про досрочные выборы, в СМИ попали итоги соцопросов, фиксирующие снижение рейтинга правящей монокоалиции «Слуг» – в целом некритично, но уже меньше 40% по стране, а в ряде регионов типа Одесской области и вовсе до 35%.

При этом, если верить соцопросам, несколько вырос Порошенко, зато «упали» акции «Голоса» Вакарчука, который после череды скандалов с обвинениями в прогулах заседаний Рады, концертах в Беларуси и неуплате налогов с них, якобы засобирался на выход из политики.

Заодно «просели» показатели Тимошенко и ОПЗЖ Медведчука. Как обычно скандалом обернулись низкие показатели партии видеоблогера Анатолия Шария, пообещавшего провести собственный опрос ввиду недоверия к низким показателям его политсилы, которые зафиксировал Центр Разумкова.

Одновременно, если верить околопрезидентскому пулу анонимных телеграм-каналов, пошла вразнос и административная вертикаль Зеленского в областях. Старые обиды, интриги и доносы конкурентов вкупе с собственной неэффективностью активно расшатывают стулья под рядом ключевых губернаторов – в частности, в Харькове, Одессе и Херсоне.

«Программа Lift не работает. Сейчас, практически во всех регионах страны, Главами ОГА она полностью игнорируется. Главы районов либо переназначаются, либо назначаются их замы. Это все вертикаль Порошенко. Собеседования с кандидатами идут, но лишь для красивой картинки в СМИ и соцсетях. Замы в ОГА остаются те же. Обратите внимание на эту проблему. Рейтинги президента и партии валятся от такой кадровой политики. На местных выборах Слуги получат дулю с маком. Это либо саботаж, либо смена людей на потоках просто», – цитирует одну из таких анонимок связываемый с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко телеграм-канал «Легитимный».

Просачивающиеся в СМИ инсайды из провластного лагеря свидетельствуют о том, что в настоящий момент партийная верхушка «Слуг» не успевает выстроить региональные партийные структуры под возможные досрочные выборы.

Одновременно эта ситуация обнажила и еще одну линию тлеющего конфликта – между Офисом президента и руководством партии «Слуга народа» и одноименной фракции а Раде. Очевидно, группы влияния, задающие тон в президентской партии неподконтрольны чиновникам Офиса, отсюда постоянные подколки уже упомянутых телеграм-каналов в адрес парламентских «слуг народа» и их законодательных инициатив, а также упреки депутатам в том, что те своими действиями гробят рейтинг и рассчитывают «выехать» исключительно на пока еще имеющейся популярности лично самого Зеленского.

Еще одна показательная цитата из уже упоминавшегося «Легитимного»: «Вверху нет понимания о ситуации на местах, да и многие губернаторы, которых назначили, не оправдывают доверия, хотя они должны были помогать в партийном строительстве на местах. Им отводилась роль «проводников» и кураторов, но, увы. Некоторые из губернаторов сразу набрали себе в команду «бывших порохоботов» и вошли в темы по старым схемам. Стратегии как таковой нет, ещё никто ничего не предложил, только разрабатывают и позже понесут варианты президенту. Зе – диджитализация почти «умерла» на низовом уровне. Многие пишут, что чаты администраторов Зе-сообществ замерли с прошлого года, обратной связи и коммуникаций нет. Некоторые нардепы (мажоритарщики) слабо работают в регионах. Депутаты-списочники почти не работают с избирателем. Работают только «показательно» для камер. В регионах наблюдаются «договорняки». Единственное на что верхушка партии рассчитывает, так это на то, что рейтинг президента снова вытащит всех».

Действительно ли у Зеленского все так грустно с кадрами – однозначно сказать сложно. Ясно одно – появление такого рода вбросов фиксируют кулуарный раздрай среди групп влияния, готовых после некоторого затишья снова вцепиться друг другу в глотки в увлекательном процессе дележки постов и потоков. Тем более, что авторы провластных ТГ-каналов уверяют читателей, будто публикуемые тенденции подтверждаются, «проблема существует, поэтому ожидаются очередные отставки».

При этом, разыгрываемые на глазах у всей страны внутренние междусобойчики и войны компроматов приводят к тому, что свой главный капитал – этот самый рейтинг Зе, уничтожает собственными руками его же окружение. Да, этот процесс пока еще к счастью для них не приобрел обвального и угрожающего характера. Но. Как известно, капля камень точит.

Более того, в падении рейтинга Зеленского заинтересованы олигархи, поскольку лишившись такого ресурса легитимности, как доверие народа, президент неизбежно станет заложников кулуарных договоренностей с крупным капиталом – пайщиками украинского «ЗАО». Именно они сейчас активно вбрасывают в медиа страшилки о Сенцове, как гипотетической замене самому Зеленскому со стороны международных структур. Адресат таких мессиджей один – это сам Зеленский. Хотя обьективно говоря, как фигура Сенцов слабее даже «никакого» Вакарчука.

Но, так или иначе, политический олимп Украины постепенно отходит от новогодней и постновогодней спячки, и если вбросы о выборах хотя бы наполовину не лишены оснований, вскоре мы можем стать свидетелями череды отставок в регионах, где будут ставить губернаторами более эффективных назначенцев. Ну и заодно – получит продолжение закончившаяся странным перемирием история с недоотставкой премьера Гончарука, которому «дали шанс». Как и Авакову, который уже в феврале должен будет показать зримые результаты по тому же громкому «делу Шеремета».

Пока вся эта подковерная возня происходит на фоне относительной экономической и социальной стабильности, у Зеленского есть шанс проскочить с небольшими потерями и досрочные и даже осенние срочные выборы. Задел для этого имеется: вопрос с газом решен, ЕС вроде бы дает кредит в 500 миллионов евро, МВФ также сменил гнев на милость. Остается подвисшим вопрос с рынком земли. И надо что-то делать с ценами на газ для внутренних потребителей, в первую очередь, населения. Но отопительный сезон далеко, так что лаг времени у власти есть.

Но что будет, если в эту картину относительной стабильности по всем фронтам вмешается какое-то непредвиденное обстоятельство, которое испортит малину всем – сегодня не скажет никто. Давать долгосрочные проблемы на Украине – дело неблагодарное.