У Зеленского грозят Европе уничтожением за принуждение Украины к миру

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Украина по милости европейцев и их соглашательской политики окажется на грани потери государственности, то ЕС столкнётся с такой катастрофой, по сравнению с которой сирийский кризис с беженцами покажется лёгкой прогулкой.

Об этом в эфире youtube-канала «UKRLIFE» предупредил советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие говорили, что Минские соглашения очень невыгодны для Украины и по большому счёту они умерли уже давно, и все их держали только потому, что они были связаны с санкциями. И вдруг совершенно неожиданно о выполнении «Минска» снова заговорили наши западные партнёры, причём так активно, что иногда как от оскомины челюсть сводит, чёрт возьми, зачем же мы снова к этому, второй раз в одну и ту же реку? И возникли некоторые опасения, что, используя неопытность Зеленского на международной арене, учитывая долгое время правления Меркель и других крупных игроков, что они, объединившись, спокойно додавят и скажут: «Ну, вот, давайте всё-таки выполним Минские соглашения – и вам хорошо, и нам хорошо, и России хорошо, потому что санкции снимать. Прямой вопрос: додавят или нет?» – спросила Потураева ведущая.

«Я не вижу оснований для того, чтобы додавили, потому что у нас есть нехорошее оружие, которое мы можем применить в этой ситуации, но оно есть. Знаете, такая «рука судного дня». Навязывание Украине тех позиций, которые приведут к утрате нашей суверенности, нашего суверенитета, приведёт к абсолютно предсказуемым катастрофическим последствиям внутри страны, и они там, когда они давят, должны помнить, что сирийский кризис с беженцами может показаться им просто даже не цветочками, а мотылёчками, по сравнению с тем, с чем они столкнутся, если Украина как государство не устоит», – пугает неизвестно кого политический эксперт.

«Они первые должны быть заинтересованы, чтобы украинское государство не просто устояло, а крепчало с каждым днём. Им прекрасно известно, что сценарий Боснии и Герцеговины – это тот сценарий, который приводит не к укреплению, а к ослаблению государства», – рассуждает Потураев.