Выборы
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01.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Украина
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У Зеленского ищут 200 тысяч членов комиссий и готовят рост явки на второй тур

В штабе Владимира Зеленского намерены добиться высокой явки и во втором туре президентских выборов, и призывают избирателей уже проверять наличие своих фамилий в списках избирателей и заранее менять место для голосования, кому это необходимо, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Как правило, во втором туре в Украине явка ниже, чем в первом. Только в 2004 году явка во втором туре была выше, чем в первом. Мы хотим изменить и эту традицию. Мы хотим, чтобы в 2019 году президент был избран как можно большим количеством людей», — заявил координатор «Зе Команды» Александр Корниенко.

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Также Корниенко отметил, что закон не разрешает набирать больше новых наблюдателей, поэтому 15 тыс. наблюдателей от «Зе Команды» продолжат свою работу и во втором туре выборов.

При этом Корниенко пригласил приходить в «Зе Офисы» тех, кто хочет стать членами избирательных комиссий. «Потому что нам нужно 210 тыс. членов комиссий. У нас, конечно же, есть понимание, где мы будем их искать и как будем этих людей приглашать. Но, в любом случае, какая-либо поддержка лишней не будет», — указал он.

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