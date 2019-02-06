06.02.2019, Киев, Валентин Филиппов

Израиль и ЕС уже ведут переговоры с Владимиром Зеленским, которому социологи прочат победу на выборах президента Украины. Первый его визит будет к Владимиру Путину, премьер-министром станет Игорь Палица, а дававший на кампанию деньги олигарх Игорь Коломойский получит полный контроль над Украиной. Арсен Аваков готов не допустить переизбрания Порошенко, а представители Юго-Востока погрязли во внутренних разборках.

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О том, что коридор принятия решений у Москвы всё уже, что возможность подчинения Украины была упущена при Януковиче, а в 2014 восемь областей были готовы последовать примеру Крыма, прочертив границу по Днепру, обозревателю «ПолитНавигатора» рассказывал экс-депутат Верховной Рады и бывший кандидат в президенты, перешедший на сторону Русской весны Олег Царёв.

Валентин Филиппов: Здравствуйте, Олег.

Ходят слухи, что Зеленский – это кандидат от Коломойского. Ходят слухи, что Юлия Тимошенко – это кандидат от Коломойского. Вот если бы вы были Коломойским, кого бы из них, Зеленского или Тимошенко, вы бы сделали президентом?

Олег Царёв: У Игоря Валерьевича была железная договорённость с Юлией Владимировной. И реально Игорем Валерьевичем была проведена колоссальная работа по тому, чтобы договориться с видными чиновниками, олигархами, политиками, чтобы под неё создать целый пул, который выведет её к победе.

Была договорённость о том, что роль Зеленского – это сбивать, высмеивать Порошенко, для того, чтобы Юля прошла не на чёрном пиаре, не втягиваясь в войну с Порошенко. Чтобы критиковали его другие.

И вдруг такая ситуация с Зеленским. У него номер один. Больше того, его приглашает посольство Израиля и говорит: «Вы знаете, мы готовы вам помогать».

Валентин Филиппов: Не, ну, послушайте. Они – евреи. У них есть возможность бесплатно пригласить Зеленского к себе в посольство, и он там будет что-то говорить. Ему не надо за это платить.

Олег Царёв: Это серьёзный аргумент. Но не Юлю, когда у неё был номер один рейтинг. Не Петю, который действующий президент. Их они к себе не приглашали.

Его пригласили в посольство ЕС, где собрались послы и разговаривали с ним, как с лидером президентской гонки. И он, кстати, их немножко озадачил. Он сказал, что первая встреча будет с Путиным.

Валентин Филиппов: Ну, это и Ющенко обещал.

Олег Царёв: Посол Франции три раза переспрашивал, как же так, это же агрессор….

Либо это пиар, либо он так думает. У него серьёзная команда, которую финансирует Коломойский. У него работает человек 50 в соцсетях, человек 50 в штабе и человек 50 юристов. И каждый из них получает не менее трёх тысяч долларов. И всё это оплачивает Игорь Валерьевич. На него работает вся команда 1+1. ТСН. И всё это оплачивает Игорь Валерьевич. Поэтому от Игоря Валерьевича зависит выключить свет в квартире у Зеленского, или он дальше будет ехать.

Игорь Валерьевич, действительно, думает, что ему делать. И у него есть два пути. Первый – встречаться с Юлей и убеждать её, что пускай будет Зеленский, она будет премьером.

И второй – это что-нибудь делать с Зеленским. А что с ним делать? Если бы он не был номер один….. А так, выйти ему сейчас и сказать – давайте поддерживать Тимошенко, сплотимся вокруг неё? Это значит, что он уходит в ноль. Полный ноль. Весь проект – ноль. Ни один избиратель не проголосует, потому, что не поймёт этого.

Конечно, все слышали, что у Зеленского торчит из задницы рука Коломойского, как у этого….

Валентин Филиппов: Кукольный театр.

Олег Царёв: Кукольный театр, да. Но так, практически, у всех политиков что-нибудь торчит сзади.

Валентин Филиппов: Когда Вы перечисляли, кому сколько платят, мне стало интересно, продолжают ли платить авторской группе из Екатеринбурга, которая придумывает тексты для Зеленского. По-прежнему из России с Урала ребята?

Олег Царёв: Я знаю, что в группу креативщиков, которая ему креативит, входят как политтехнологи, так и кавээнщики.

Валентин Филиппов: Да, я сталкивался с такой ситуацией, когда кавээнщики протаскивают депутатов и даже сами становятся депутатами.

У меня другой вопрос. Зеленский наименее кровожадный в своих высказываниях по отношению к России, по отношению к Донбассу, к Крыму. Не кажется ли вам, что он постепенно становится представителем Юго-Востока?

Он сейчас вытесняет и Бойко, и Мураева, и Вилкула. Он на их поле зашёл. И вытаскивает на выборы тех избирателей Юго-Востока, которые и не собирались голосовать.

Олег Царёв: Смотри, какая штука. У меня знакомые работают там в команде. Они знают много. Какой он человек, что он реально думает.

Вот реальная ситуация по Кривому Рогу, в конце декабря перед Новым годом в Дворец студентов был запланирован приезд и открытие ёлки Зеленским. Все готовились, собрались студенты, молодёжь…

И тут ему говорят о том, что есть Центр Поддержки АТО, там собрались видные АТОшники, националисты, не буду уточнять, называть фамилии. Достаточно одиозные личности. И Зеленский, не предупредив никого, разворачивается и едет туда.

По какой причине?

И это постоянно. Он помогает АТО. Ездит туда. Встречается. Какая причина? В силу внутренних убеждений или от страха. Не знаю. Но мне кажется, что убеждения у него есть.

Антироссийские убеждения у него есть.

Валентин Филиппов: Я с ним лично не знаком, но я тоже кавээнщик. И вся его карьера, вся его судьба с девяностых – она у меня на глазах проходила. Он лояльно относится к Москве, к работе в Москве, к зрителю российскому.

Олег Царёв: Особенно к тому, который платит.

Валентин Филиппов: Который платит, да. А что? К украинскому – не к тому, который платит? В конце концов, АТОшники, это те, которые, по-своему, платят. Пусть не деньгами, но это определённая сила на Украине, с которой надо дружить. Не с детьми же дружить, они же права голоса не имеют.

Олег Царёв: Валентин, если ты так считаешь, то ты вот и дружи.

Валентин Филиппов: Не, ну я поэтому здесь. И вы поэтому здесь. Потому так и случилось.

Олег Царёв: В общем, это не важно. Сейчас многое зависит от того, что решит Игорь Валерьевич. По какому из вариантов, которые я перечислял. Это предложить Юле должность премьера или снять Зеленского.

Но при этом я уверен на 100%, у меня есть к этому предпосылки, что чтоб он сейчас Юлии Владимировне не пообещал, должность премьера будет за Игорем Валерьевичем. И у этой должности есть конкретная фамилия – Палица.

Валентин Филиппов: Зеленский если президент, то премьер Палица.

Олег Царёв: Самое интересное то, что на протяжении года формировалась шахматка с Юлией Владимировной, о том, кто кем будет в результате выборов и назначений. И вот – всё коту под хвост, если побеждает Зеленский. А там было всё, вплоть до районных администраций. И, понятно, до министров, замминстров, силовых структур, губернаторов, премьеров, вице-премьеров, всё было согласовано. Всё расписанно, где люди Игоря Валерьевича, где Юли, где тех людей, которые будут поддерживать Юлию Владимировну. Всё было по несколько раз обещано.

Валентин Филиппов: Но если будет Зеленский, то всё это переигрывается в пользу товарища Коломойского.

Олег Царёв: Посмотри, какая штука. Украина – олигархическая страна, где олигархи всегда выбирали президента. Президент выполнял роль арбитра. Он должен был бы выполнять роль арбитра.

Олигархи, используя банки, СМИ, деньги, людей, свои предприятия, проводили фракции, независимо от идеологии, в парламент, и в зависимости от того, кто сколько провёл, делили бюджетный пирог. И если кто-то требовал больше, чем нужно, президент должен был выступать арбитром. Такая схема хорошо работала, базис соответствовал надстройке, до тех пор…..

Вот при Ющенко она была отличная. Если бы была возможность сохранить Ющенко, если бы у него не было рейтинга 2%, его бы все олигархи на руках бы носили. Он не лез в бизнес. Он не становился сам олигархом. Он брал там чуть-чуть, там чуть-чуть….. Брат его занимался газом. И всё было нормально. Всё всех устраивало. Но никак его выбрать нельзя было.

Пришёл Янукович, начал тянуть свою команду, сам себя делать олигархом. Саша Янукович формировал свою команду, это привело к конфликтам внутри команды. Януковичу надо было срочно нарастить мышцы финансовые. Начали коррупцию, выжимать из экономики всё. И система разрушилась. Президент не был гарантом. Он стал участником.

И Петя Порошенко участник. И именно поэтому никто из олигархов на него не делает ставку.

И если становится Коломойский, то есть, Коломойский ставит Зеленского, всё ему формирует и финансирует Коломойский, значит, что с первого дня все будут люди назначены Коломойского. Приват-банк, всякие рейдерские структуры, полукриминальные, в том числе. И Зеленский будет, как минимум, очень долгое время спутан по рукам и ногам. И это всё очень не нравится другим олигархам. Это тот фактор, который может сработать против Зеленского.

Каким образом – я не знаю. Но, возможно, все объединятся против него.

Валентин Филиппов: На днях Аваков заявил, что не допустит фальсификаций. Даже рассказал, что будут проверять, присутствовал ли проголосовавший на территории Украины. И обязательно вычислят, если какие-то вбросы будут.

Мне так кажется, что это заявление против Порошенко. Именно Порошенко может благодаря административному ресурсу что-то набрать.

Это что означает? Что Аваков Порошенко уже сдал?

Олег Царёв: Смотрите, какая штука. Лиц перемещённых, переселенцев, 1,8 миллиона. Работающих за рубежом 4-6 миллионов. Мёртвые души, это те, которые умерли или выбыли с концами в Россию – ещё 1,5 миллиона. И Пётр Порошенко надеется использовать эти голоса.

Волонтёры собирают данные, все кричат, что паспортные данные собираются, готовятся списки, фальсификации. И единственный, кто может помешать, это Арсен Аваков.

Арсен Аваков долгое время находился в переговорах с Игорем Валерьевичем и с Юлией Владимировной. Они встречались, переговаривались, согласовывали позиции. Вначале Арсен хотел просто остаться министром МВД. Потом у него были заявки на то, что бы стать премьер-министром. Сейчас он говорит: – «мне ничего не надо. Я согласен быть министром внутренних дел. Я помогу Юлии Владимировне. Я беру на себя контроль над выборами».

Ну, понятно, что Петя может выиграть только в том случае, если сфальсифицирует. Выиграть реально он не может.

И Аваков сказал: – я проконтролирую выборы.

Юля говорит: – Хорошо. Мы тебе поможем проконтролировать.

Арсен говорит: – Я создам специальное подразделение, которое будет следить за выборами.

Юлия Владимировна: – Давай, что б ты был уверен, и я была уверена, что подразделение будет правильно работать, я дам туда людей.

И Юлия Владимировна дала своих людей, около 100 человек. И они принимаются в МВД. И только милиция может проконтролировать, чтобы все «мёртвые души», чтоб всех этих вбросов не было. Потому что суды под Петей, и ЦВК под Петей.

ЦВК под Петей! Какая была война за ЦВК! Сейчас любые протоколы можно рисовать, привозить, и всё. И ЦВК будут принимать и говорить: – Мы считаем, что всё хорошо. Идите в суд, доказывайте.

Валентин Филиппов: Хорошо, а скажите, что такое случилось, что наши замечательные оппозиционеры не смогли выдвинуть единого кандидата от Юго-Востока?

Олег Царёв: Я этот вопрос задавал своим коллегам в Верховной Раде, которые сейчас там присутствуют. Зачем это делается? Мне говорили, что это игра Петра Алексеевича, который хочет, что бы кандидат от Юго-Востока не прошёл. Чтобы он гарантированно попал во второй тур. При этом я думаю, что здесь, к моему глубокому прискорбию, вина большая моих коллег. У Фирташа и Ахметова там суды, аресты на Кипре имущества. Укртелеком. Взаимное недоверие между двумя командами Лёвочкина и Ахметова было всегда. И у нас в Партии Регионов всегда было деление такое «Вы откуда, чьи будете»? Свои команды были у всех.

Но то, что сейчас представителям Юго-Востока голосовать не за кого, и они будут голосовать зачастую за Зеленского – это персональная вина всех троих участников президентских выборов.

Валентин Филиппов: А Москва? Она пыталась что-то. По какой-то странной причине санкции вводила. Под санкции попадали люди, у которых были конфликты с Медведчуком на протяжении последних 15 лет. Он туда всех своих неугодных впихнул.

Вообще, у Москвы есть какой-то план? Что она ждёт от этих выборов и зачем это всё надо?

Олег Царёв: Разговаривая с известными российскими политиками, принимающими решения в отношении, я сделал для себя вывод о том, что план есть в случае избрания Юлии Владимировны или Петра Алексеевича.

А я говорю: – Послушайте, но вот из того, что я знаю, при определённых условиях, выиграет Гриценко…. А сегодня есть все предпосылки, что выиграет Зеленский. И что тогда?

А они: – Та, мы этого не думаем.

Я не знаю, какой план. Будет Пётр Алексеевич или придёт Юлия Владимировна, я не думаю, что план очень хороший.

Валентин Филиппов: То есть, хорошего плана, скорее всего, нет?

Олег Царёв: Ну а какой может быть план? У нас были все шансы для того, чтобы взять всю Украину при Януковиче. У нас были все шансы, когда произошёл переворот, все губернаторы были на Юго-Востоке, все милиционеры, которые ездили, все областные УВД были наши, Областные СБУ были, вообще, все железно наши по всему Юго-Востоку. Руководители воинских частей, все элиты, все понимали, что всех будут кошмарить. И все говорили: – Дайте команду, мы проводим черту вдоль Днепра. Юго-Восток, семь-восемь областей – точно.

А потом, когда Мариуполь? А Харьков? А всё остальное?

Вариантов изменить ситуацию было много. Но каждый раз у нас коридор, в рамках которого мы можем принимать решения, всё сужается.

Валентин Филиппов: Дай им Бог мудрости. Нет, не мудрости, чего-то другого….

Олег Царёв: Ну, вот, если играть в долгую, если планы, которые выстраивают здесь, не сработают, в любом случае, в результате попытаются решить проблему Донбасса. В каждый план включено решение по Донбассу. И если они не сработают, а такое вполне возможно, то есть единственный способ, он не быстрый, но красивый. Надо поднимать уровень жизни внутри Российской Федерации. Что б разница между Украиной и Россией была особенно видна. И чрезвычайно важно поднять уровень жизни, я имею в виду даже не Крым, а на Донбассе. Если мы добьёмся того, что бы на Донбассе уровень жизни в разы превышал украинский. Пенсии, зарплаты, рабочие места, социальные гарантии, дороги и всё остальное будет лучше, чем на Украине, то мы войну за Украину выиграем без пролития крови.