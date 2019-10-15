15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Мнение, Политика, Права человека, Россия, Украина
Просмотров:

У Зеленского хотят доступа международных мониторщиков в Крым

Постоянный представитель президента Украины в несуществующей “Автономной Республике Крым” Антон Кориневич прокомментировал заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко насчет важности обеспечения доступа международных мониторинговых механизмов по защите прав человека в Крыму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Постоянное представительство Украины при ООН все правильно подметили. 1). Крайне важно обеспечить доступ международных мониторинговых механизмов по защите прав человека на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь; 2). Российская Федерация в нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 продолжает процедуру замещения населения гражданами РФ с материковой территории РФ с целью изменения демографической ситуации на полуострове”, – считает украинский чиновник.

Представитель украинского президента считает такое поведение “военным преступлением согласно положениям статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть