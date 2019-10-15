У Зеленского хотят доступа международных мониторщиков в Крым

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Постоянный представитель президента Украины в несуществующей “Автономной Республике Крым” Антон Кориневич прокомментировал заявление постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко насчет важности обеспечения доступа международных мониторинговых механизмов по защите прав человека в Крыму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Постоянное представительство Украины при ООН все правильно подметили. 1). Крайне важно обеспечить доступ международных мониторинговых механизмов по защите прав человека на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополь; 2). Российская Федерация в нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 продолжает процедуру замещения населения гражданами РФ с материковой территории РФ с целью изменения демографической ситуации на полуострове”, – считает украинский чиновник.

Представитель украинского президента считает такое поведение “военным преступлением согласно положениям статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда”.