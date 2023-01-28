У Зеленского хотят обменять Медведчука назад

Обменянного на «азовцев» украинского политика Виктора Медведчука пора возвращать обратно на Украину, чтобы обеспечить ему достойный «конец жизни».

Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо меньше обращать внимания на Медведчука (его статью и прочую медийную активность – ред.), я думаю о том, чтобы Медведчука вернуть на территорию Украины для определённых юридических действий, и мы это сделаем. Понятно, что сейчас его обменяли, потому что это было важно для фундаментального сохранения жизней наших «азовцев».

Между тем, думаю, что Медведчук не является для нас таким важным ньюзмэйкером, он абсолютно не ориентируется по Украине, он не предлагает и никогда не предлагал никаких эффективных решений. Исторически мы должны Медведчуку обеспечить конец жизни, какой будет достоин этого субъекта», – предложил Подоляк.