У Зеленского хотят получить соглашение о защите США по примеру Японии

Украине нужно, не дожидаясь вступления в НАТО, добиться гарантий своей безопасности от отдельных стран-членов альянса.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики, замглавы украинской делегации в минской контактной группе Александр Мережко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению представителя президентской партии «Слуга народа», речь может идти, например, о США, которые могли бы гарантировать украинскую безопасность на основе двусторонних соглашений.

«Я больше верю в то, что нужно подумать о гарантиях безопасности такого типа, которые были предоставлены, например, Японии или Тайваню. Пока мы не стали полноправным членом НАТО, нужно ставить вопрос о специальных, может быть временных гарантиях безопасности со стороны тех стран НАТО, которые готовы нас защитить. Потому что среди стран НАТО такие страны есть, в первую очередь, это США. И тогда это будет очень показательно – кто действительно пытается помочь даже не столько Украине, сколько Европе в целом, а кто пугается», – заявил Мережко.