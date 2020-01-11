У Зеленского хотят поскорее компенсации и намекают на раскол в Иране
Убийство генерала Сулеймани и случайное уничтожение украинского «Боинга» спровоцировали раскол в элитах Ирана, однако для Украины сейчас самое важное – сосредоточиться на получении компенсаций и тел погибших.
Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады Богдан Яременко от партии Владимира Зеленского, член комитета по иностранным делам.
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Он допускает, что в Иране «ситуация со сбитым Боингом расколола правящие элиты».
«Гибель Сулеймани и этот инцидент могут привести к крупным потрясениям в правящих элитах. Но это их проблемы. Наш интерес – закрепить признание вины, получить наши тела и как можно быстрее начать и закончить переговоры о компенсации», – уточняет Яременко.
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