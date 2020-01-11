11.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Ближний Восток, Иран, Происшествия, Украина
Просмотров:

У Зеленского хотят поскорее компенсации и намекают на раскол в Иране

Убийство генерала Сулеймани и случайное уничтожение украинского «Боинга» спровоцировали раскол в элитах Ирана, однако для Украины сейчас самое важное – сосредоточиться на получении компенсаций и тел погибших.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной рады Богдан Яременко от партии Владимира Зеленского, член комитета по иностранным делам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он допускает, что в Иране «ситуация со сбитым Боингом расколола правящие элиты».

«Гибель Сулеймани и этот инцидент могут привести к крупным потрясениям в правящих элитах. Но это их проблемы. Наш интерес – закрепить признание вины, получить наши тела и как можно быстрее начать и закончить переговоры о компенсации», – уточняет Яременко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть