28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Спецслужбы, Украина
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У Зеленского хотят превратить СНБО в «стратегическую площадку»

Назначенный сегодня новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил во время брифинга у здания АП.

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“Моя цель – превратить СНБО в стратегическую площадку для принятия важных решений для государства. Сейчас их накопилось очень много. Хотя общий мандат СНБО – национальная безопасность, на этом этапе вопросы энергетики тоже стали вопросами Нацинального безопасности, финансовая ситуация тоже важна на этом переходном этапе во время предвыборной кампании”, – рассказал Данилюк.

Он добавил, что стремится сформировать сильную и мощную команду, превратить СНБО в сильный аналитический центр, который будет предлагать высшему руководству государства принятие решений на важные темы.

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