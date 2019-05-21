21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского хотят референдум по переговорам с Россией

Назначенный сегодня глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский хочет провести референдум с определением формата переговоров с Россией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил новый глава АП Андрей Богдан.

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“Граждане страны сами должны выбрать, в каком формате будут вестись переговоры с Россией”, – заявил он.

Кроме того, Богдан подтвердил озвученную ранее в СМИ информацию о том, что кандидатура экс-министра финансов Александра Данилюка рассматривается на пост главы СНБО вместо подавшего в отставку Александра Турчинова.

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