У Зеленского хотят референдум по переговорам с Россией

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Назначенный сегодня глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский хочет провести референдум с определением формата переговоров с Россией, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил новый глава АП Андрей Богдан.

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“Граждане страны сами должны выбрать, в каком формате будут вестись переговоры с Россией”, – заявил он.

Кроме того, Богдан подтвердил озвученную ранее в СМИ информацию о том, что кандидатура экс-министра финансов Александра Данилюка рассматривается на пост главы СНБО вместо подавшего в отставку Александра Турчинова.