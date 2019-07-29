У Зеленского хотят реформировать СБУ, усилив контрразведку
Одной из первоочередных задач команды Владимира Зеленского станет реформирование Службы безопасности Украины как структуры, которая «исторически встроена во многие государственные процессы», передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом в интервью «24 каналу» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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По его словам, в СБУ будет усилен департамент контрразведки, тогда как «дополнительные функции ведомства» будут упразднены. К последним Данилюк отнес экономическую сферу и борьбу с коррупцией.
О том, какой должна быть СБУ, ранее рассказал Иван Баканов, который сейчас является исполняющим обязанности главы ведомства. В частности, он пообещал реформировать департамент «К», который обычно занимался борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Баканов признал, что ликвидировать его невозможно, однако есть вариант «изменить функционал» департамента.
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