У Зеленского хотят тратить бюджетные деньги на дармоедов из «Совмина Крыма в изгнании»

04.07.2020, Киев, Максим Карпенко

В правительстве Украины поддерживают идею созданию «Совета министров Крыма в изгнании».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, органы местного самоуправления «в изгнании» должны будут сразу же приступить к работе после «возвращения» полуострова Украине.

«Сама идея создания сегодня на подконтрольной правительству территории Украины органов местной власти, которые начнут свою работу сразу с момента деоккупации и, соответственно, реинтеграции непосредственно тех территорий, – это идея, которая абсолютно мной поддерживается.

Мы также думаем сейчас над тем, чтобы создавать, например, вдоль линии соприкосновения, как у нас уже существует сегодня прокуратура, Министерство внутренних дел, то есть, правоохранительные органы Крыма, они есть и они занимаются своей деятельностью – почему бы, действительно, не создать местные органы, которые бы принимали граждан, решали бы их вопросы?

И, как только состоится момент освобождения территорий, это будет как раз тот кадровый потенциал, который начнет сразу, с колес работать, обеспечивать бесперебойную жизнь населения, которое сегодня в заложниках на тех территориях», – заявил Резников.