У Зеленского хотят восстановить отмененную при Порошенко статью за незаконное обогащение

25.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его командой разработан законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение, отмененную при пока еще действующем президенте Петре Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом шла речь на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, сообщает пресс-служба Зеленского.

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Как сообщили в пресс-службе, во время встречи Линас Линкявичус напомнил, что Запад особенно внимательно следит за борьбой с коррупцией на Украине.

“Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение противоречит обязательствам Украины перед Евросоюзом”, – отметил министр.

Владимир Зеленский сообщил гостю, что его командой разработан соответствующий законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение.

Напомним, НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение.

27 марта Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В результате чего все дела, которые были возбуждены по этой статье – отменены.