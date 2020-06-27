27.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Крым, Политические репрессии, Россия, Украина
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У Зеленского хотят ввести уголовное преследование за поездки в Москву


На Украине нужно ввести уголовное преследование для публичных лиц, посещающих Москву и признающих российский статус Крыма.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады, член пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ясько, соответствующий законопроект сейчас готовится к рассмотрению в Раде.

«Я бы хотела несколько слов сказать об инициативе, которую я сейчас в парламенте разрабатываю. Это о законе про непризнание именно оккупации.

Мы имеем какую ситуацию, – что очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. Мы имеем «пятую колонну», мы имеем много кого, кто ездит в Москву, поддерживает публично оккупацию Крыма.

Мне кажется, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, которые находятся, кстати, даже в нашем парламенте. Мне кажется это очень важным», – заявила Ясько.


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