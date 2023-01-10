У Зеленского хотят затащить чеченских сепаратистов в ПАСЕ

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Украина будет пытаться привлечь чеченских сепаратистов к участию в ПАСЕ и попросит европейских депутатов создать межфракционные объединения в их поддержку.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Комитета Верховной рады по внешней политике, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Мережко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своей речи Мережко пригласил главаря группировки «Единая сила», которая была создана из чеченских сепаратистов, Джамбулата Сулейманова к участию в международных организациях.

«Мы вас приглашаем – это и от имени главы делегации в ПАСЕ, и от своего имени, – нам хотелось бы с вами встретиться уже на площадке Парламентской Ассамблеи Совета Европы для того, чтобы поднять этот вопрос. Это тоже очень важно. У меня есть мечта и определенный план, я считаю, что чеченская республика Ичкерия в лице «Единой силы» должна обрести статус наблюдателя в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы будем за это бороться, это важно, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы, ее юрисдикция должна охватывать и чеченскую республику Ичкерия, несмотря на этот статус временно оккупированной территории. Это не снимает вопрос, связанный с необходимостью защищать права человека на территории Ичкерии. Мы будем продвигать это и в рамках ПАСЕ пытаться включать в повестку дня ПАСЕ. Мы будем искать все возможности международного характера для того, чтобы поддерживать вас… Мы создали свое МФО в рамках нашего парламента, Верховной рады, но в принципе такого рода МФО, такого рода платформы, группы, скажем так, друзей Ичкерии, их необходимо с помощью наших коллег западных создавать и в других парламентах, пытаться по крайней мере. В том числе и Европейский парламент. Резолюции Европейского парламента могут помочь в борьбе против оккупации», – вещал Мережко.

Напомним, Верховная рада в октябре прошлого года одобрила постановление о признании «чеченской республики Ичкерия» оккупированной РФ, а также «об осуждении геноцида» чеченских сепаратистов.