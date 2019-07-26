У Зеленского кишка тонка посадить Порошенко

26.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад не позволит посадить экс-президента Украины Петра Порошенко за решетку — это будет слишком большим пятном на репутации европейских и американских элит и структур, поддерживавших Порошенко ранее.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-спикер МИД Украины Олег Волошин, прошедший в Верховную Раду по спискам «Оппозиционной платформы – За жизнь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Петра Порошенко, я думаю, в итоге все будет хорошо. По одной простой причине — потому что колоссальное влияние Запада. Позволить добиться с него снятия неприкосновенности, ареста и суда над ним, – значит, Западу расписаться в том, что пять лет они поддерживали, финансировали человека, которого в итоге собственная страна посадила в тюрьму.

Более того, в свое время ему чуть ли не стоя рукоплескали в Европарламенте, в Конгрессе, с ним встречались лидеры всех западных стран. Я не думаю, что Петру Алексеевичу позволят так оказаться в местах не столь отдаленных — это будет слишком большое пятно на восприятии всей политики Запада по отношению к Украине и Восточной Европе в целом», – заявил Волошин.