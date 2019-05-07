У Зеленского намечается массовый отток разочарованного электората

07.05.2019, Киев, Владимир Гладков

С вступлением в должность новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся ежедневно принимать ряд конкретных решений, в которых каждый раз будут разочаровываться какие-либо слои среди его разномастных избирателей.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политический эксперт Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не завидую Зеленскому-президенту, потому что каждый его шаг может быть поводом к [возмущениям в обществе], поскольку он стал президентом именно потому, что он был неопределённый, и каждый голосующий представлял в лице Зеленского своего Зеленского – кто-то человеком, который будет бороться с коррупцией, будет приверженцем идеи идти в НАТО и ЕС, другие считали его русскоязычным парнем из Кривого Рога и так далее, который не будет искать возможности где-то на Западе, а будет искать счастье здесь.

А поскольку он должен принимать какие-то конкретные решения каждый день, это приведёт к тому, что количество людей, которые ему доверились, будет уменьшаться время от времени», – рассказал Погребинский.