У Зеленского намерены сделать Крым татарским

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский, как и вся фракция «Слуга народа», будут поддерживать запрещенный в РФ экстремистский Меджлис выступать за создание фейковой «крымско-татарской автономии» в Крыму.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила будущий депутат Верховной рады Галина Третьякова, которая, по данным СМИ, займет должность главы Комитета по вопросам социальной политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы разговаривали о том, что субъективизация власти крымских татар сегодня в Украине – это Меджлис, это тот орган, который, хоть и за границами своей территории, но он действенный, он обобщает эти мысли. Более того, те политические решения, который принимает Меджлис, они свидетельствуют о том, что это политическая структура и она имеет институционный вес. Потому он [президент Зеленский] это понимает. Что касается Крыма, вы знаете, что у президента есть отдельный план», – заявила Третьякова.

На уточняющий вопрос телеведущей о том, поддерживает ли «команда Зе» создание национальной автономии в Крыму, будущий депутат ответила однозначно: «Да, и предоставление статуса коренного народа».