У Зеленского напуганы увеличением численности психбольных украинцев

Игорь Шкапа.  
28.06.2023 11:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Медицина, Общество, Украина


На Украине ожидается рост количества людей, имеющих психические проблемы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявили супруга президента Украины Елена Зеленского.

На Украине ожидается рост количества людей, имеющих психические проблемы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Сейчас весь мир говорит о том, насколько украинцы выносливы. Но, к сожалению, выносливость тоже имеет свои пределы. По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», – сказала Зеленская.

Она сожалеет, что «человеческая психика устроена таким образом, что каждый переживает происходящее с ним по-разному».

«И выносливость у нас разная. Поэтому последствия могут быть слишком тяжелыми для нашей экономики и нашей сферы здравоохранения. Также, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения и по многим другим исследованиям, если есть рост проблем в сфере ментального здоровья, это может влиять на общий уровень экономики и уменьшать ВВП от трех до пяти процентов в год.

Мы знаем, что мы должны восстанавливаться. И такие убытки для экономики будут очень сложными», – предупреждает жена президента.

По ее словам, проблемой станут не только психически нездоровые люди.

«У нас будет больше людей на колесных креслах. У нас будет больше людей с ампутацией и с протезами. Мы будем иметь и имеем уже больше людей с недостатками зрения, слуха», – резюмировала Зеленская.

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