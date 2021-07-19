У Зеленского напуганы: США могут бросить Украину, как «кинули» власти Афганистана

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Военно-политические элиты Запада расколоты, среди них нет единства по отношению к России. Об этом в эфире пропагандистского телеканала «Дом» заявил спикер украинской делегации на переговорах по Донбассу, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Арестовича, Украина на примере Афганистана видит, что Запад может за неделю сдать тех, кого якобы поддерживал двадцать лет.

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«Ситуация очень непростая. Символом этой ситуации является то, что Франция и Германия пытались устроить саммит ЕС-Россия, и отказалась не только Восточная Европа, которая понимает, что она следующая после Украины, и непосредственно угрозу от Российской Федерации испытывают страны Балтии, Польши. Отказался, например, премьер-министр Голландии, потому что на крови своих соотечественников, сбитых российским комплексом «Бук» и россиянами, он не хочет устраивать такие встречи. И западные элиты раскололись в каком-то смысле, военно-политическое руководство Запада. Потому что даже в Соединенных Штатах, в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией. И эта нормализация, боюсь, может оказаться очень неприятной для Украины. По крайней мере, так, как они хотят, учитывая, как быстро и аккуратно Запад сдал Афганистан, который он 20 лет поддерживал, а потом за неделю сдал. И теперь вопрос, что делать тем людям, которые 20 лет взаимодействовали с Западом, и которые сейчас находятся перед угрозой уничтожения», – заявил Арестович.