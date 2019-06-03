03.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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У Зеленского нашли исторические подтверждения «украинского Крыма»

Как только в Администрации президента Украины будет наработана стратегия по Крыму, это обязательно будет озвучено.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думайте, что эта Администрация забыла про Крым, собственно, ведутся постоянные консультации. Просто когда будет наработано определённое решение, это вынесется.

Опять-таки, Администрация хочет быть прозрачной, но говорить об определённых каких-то слухах или о решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, Администрация бы не хотела.

Но Крым – это Украина, что абсолютно подтверждается и исторически, и политически, и дипломатически, и любыми другими методами», – заявила Мендель.

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