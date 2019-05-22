У Зеленского нашли замену отказавшейся от должности протеже Климкина

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий указ размещен на сайте АП.

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“Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины”, – говорится в указе.

Один из бывших украинских дипломатов Олег Волошин на своей страничке в соцсети характеризует Пристайко, как грамотного и квалифицированного дипломата, знающего свою работу, хотя и убежденного евроатлантиста. Впрочем, найти людей с противоположными взглядами в украинском дипкорпусе довольно тяжело.

Как сообщал ПолитНавигатор, накануне Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль. Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности по политическим мотивам.