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27.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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У Зеленского не исключают, что Украина прекратит свое существование

Украину могут покинуть населяющие ее люди, что превратит территорию страны в ничто.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, до чего еще можно довести Украину.

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“Мы можем потерять страну”, – сказал представитель штаба Зеленского.

“Может быть много чего, – объяснил Разумков. – Могут уехать люди отсюда. А земля без людей – это ничто. Украина – это же не просто территория страны. Украина – это все, что собрано на этой территории. В первую очередь, это люди, которые любят это государство, которые ценят это государство и хотят здесь жить. И даже те, кто отсюда уезжает – они уезжают потому, что это вынужденный шаг чаще всего, а не потому, что они хотят уехать. Потому что там комфортнее, нормальная зарплата. Там есть понимание, каким будет твое будущее завтра, а здесь этого нет”.

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